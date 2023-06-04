Женщина в реанимации. В ДТП на трассе в Волгоградской области пострадали четыре человека

В Волгоградской области на трассе в Светлоярском районе произошло массовое ДТП. Как сообщает V102.RU, в аварии пострадали четыре человека.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что получившие травмы участники ДТП, были доставлены в больницу № 15.

— 74-летняя женщина госпитализирована в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Мужчина в возрасте 27 лет госпитализирован в травматологическое отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — уточнили в облздраве. — 26-летняя женщина госпитализирована в хирургическое отделение, состояние средней степени тяжести. Женщина в возрасте 50 лет после обследования направлена на амбулаторное лечение.

По не подтвержденным официально данным, на трассе Волгоград — Сальск столкнулись три легковых автомобиля. Информация о происшествии уточняется.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»