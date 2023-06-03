Волгоградца осудят за мошенничество с дверями на «Авито»

Расследования 03.06.2023 20:43
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03.06.2023 20:43
По обвинению в мошенничестве предстанет перед судом житель Волгограда по фамилии Авдеев, который взял деньги за установку пластиковых дверей, но свои обязательства не исполнил, сообщает V102.RU.
По данным Городищенского районного суда Волгоградской области, куда поступило это уголовное дело, Авдеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
По данным следствия, 38-летний обвиняемый 20 февраля 2022 года приобрел договоры купли - продажи от имени ООО «Аверс» с печатью указанной организации и ее реквизитами, с целью последующего их использования.
В июле 2022 года Авдеев разместил на сайте «Авито» объявление о предоставлении услуг по изготовлению и установке пластиковых дверей и окон, действуя, как предприниматель ООО «Аверс», при этом указанные услуги он исполнять не собирался.
К нему обратился клиент, которому Авдеев пообещал изготовить и установить дверь, обговорив условия оплаты. Однако клиент остался без двери, хотя перечислил на банковский счет Авдеева 18900 рублей.
Свою вину обвиняемый полностью признал.
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