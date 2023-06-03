В Волгограде карьера 21-летнего юноши закончилась на первом задании

Расследования 03.06.2023 15:45
0
03.06.2023 15:45
Полицейские задержали в Ворошиловском районе Волгограда 21-летнего курьера по подозрению в мошенничестве. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, молодой человек нашел работу по объявлению. Он должен был получать процент с денег, которые ему предстояло забирать у потерпевших.
Сообщники молодого человека звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники попали в ДТП, поэтому нужды деньги, чтобы решить все на месте и избежать уголовной ответственности. На эту уловку аферистов попала 79-летняя пенсионерка. Она отдала прибывшему к ней курьеру 100 тысяч рублей. Однако перевести деньги сообщникам и забрать себе процент парень не успел – его задержали.
Возбуждено уголовное дело. Волгоградцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Владельца ломбарда, похитившего деньги клиентов в Волгограде, экстрадируют из Парагвая03.06.2023 07:07
Расследования 03.06.2023 07:07
Под Волгоградом насмерть придавило рабочего при разборе старого недостроя02.06.2023 17:43
Расследования 02.06.2023 17:43
Очевидцы: во время эксперимента после ДТП в Камышине разбилась «Лада Калина»02.06.2023 17:31
Расследования 02.06.2023 17:31
Прокурор Костенко подал иск в суд о геноциде на территории области02.06.2023 16:20
Расследования 02.06.2023 16:20
«Сотрудников тошнит»: подвал районной администрации в Волгоградской области залило канализацией02.06.2023 15:12
Расследования 02.06.2023 15:12
ФСБ задержала жителя Волгоградской области, увлекшегося экстремизмом в соцсетях02.06.2023 14:21
Расследования 02.06.2023 14:21
С мэрии Волгограда взыскали 20 тыс. рублей за падение девочки в бесхозный колодец02.06.2023 13:07
Расследования 02.06.2023 13:07
Житель Волгоградской области пошел под суд за попытку подкупить начальника ГИБДД02.06.2023 12:52
Расследования 02.06.2023 12:52
В Волгограде бенефициар ООО «Эльмонт» уличен в многомиллионных махинациях с госконтрактами02.06.2023 06:00
Расследования 02.06.2023 06:00
Семьи участников СВО и переселенцев из Донбасса получили подарки в Волгограде01.06.2023 19:36
Расследования 01.06.2023 19:36
В Волгограде осудили насильника и убийцу, закопавшего труп студентки в лесу01.06.2023 15:20
Расследования 01.06.2023 15:20
Промышлявшая в Краснодаре, Волгограде и Астрахани банда автоподставщиков разорила страховые на 5,7 млн01.06.2023 11:13
Расследования 01.06.2023 11:13
СК: надругавшегося над девочкой рецидивиста взяли под стражу в Волгограде31.05.2023 18:02
Расследования 31.05.2023 18:02
В Волгограде на директора МКУ Центр Кировского района Наталью Объедкову завели дело31.05.2023 15:28
Расследования 31.05.2023 15:28
«На лицо — две полосы». Волгоградцу суд дал 8,5 лет «строгача» за поджог здания УФСБ31.05.2023 14:00
Расследования 31.05.2023 14:00