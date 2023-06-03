В Волгограде карьера 21-летнего юноши закончилась на первом задании





Полицейские задержали в Ворошиловском районе Волгограда 21-летнего курьера по подозрению в мошенничестве. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, молодой человек нашел работу по объявлению. Он должен был получать процент с денег, которые ему предстояло забирать у потерпевших.

Сообщники молодого человека звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники попали в ДТП, поэтому нужды деньги, чтобы решить все на месте и избежать уголовной ответственности. На эту уловку аферистов попала 79-летняя пенсионерка. Она отдала прибывшему к ней курьеру 100 тысяч рублей. Однако перевести деньги сообщникам и забрать себе процент парень не успел – его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Волгоградцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области