Сборная волгоградской академи МВД по регби стала чемпионом среди юридических вузов

В первый игровой день волгоградцы выиграли три поединка и заняли первое место в группе D. Поочередно были обыграны соперники из Восточно-Сибирского, Орловского и Барнаульского институтов МВД со счётом 21:5, 31:0 и 22:0 соответственно.
Накануне, 1 июня, в российском чемпионате прошла стадия плей-офф, где волгоградские регбисты продолжили победную серию. Соперником в 1/4 финала стал коллектив из Уфимского юридического университета, с которым наши будущие полицейские успешно справились и выиграли 24:0. В полуфинале волгоградцам противостояли студенты из Казанского юридического института. И снова наша сборная праздновала успех - 22:0.