Спорт

Сборная волгоградской академи МВД по регби стала чемпионом среди юридических вузов

Спорт 02.06.2023 21:45
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02.06.2023 21:45



Сборная волгоградской академии МВД стала победителем чемпионата Министерства внутренних дел России среди образовательных организаций по регби-7. Как сообщает V102.RU, матчи турнира прошли в Казани 31 мая и 1 июня.

В первый игровой день волгоградцы выиграли три поединка и заняли первое место в группе D. Поочередно были обыграны соперники из Восточно-Сибирского, Орловского и Барнаульского институтов МВД со счётом 21:5, 31:0 и 22:0 соответственно.

Накануне, 1 июня, в российском чемпионате прошла стадия плей-офф, где волгоградские регбисты продолжили победную серию.  Соперником в 1/4 финала стал коллектив из Уфимского юридического университета, с которым наши будущие полицейские успешно справились и выиграли 24:0. В полуфинале волгоградцам противостояли студенты из Казанского юридического института. И снова наша сборная праздновала успех - 22:0.    

В решающем матче волгоградская команда переиграла омских регбистов.  При этом будущие юристы из города-героя  уступали после первого тайма 0:17, но,  проявив характер во второй половине встречи, одержали итоговую победу 19:17. После игры триумфаторам соревнования был вручён чемпионский кубок и золотые медали.

Фото Федерации регби Волгоградской области

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