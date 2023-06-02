Сборная волгоградской академи МВД по регби стала чемпионом среди юридических вузов









Сборная волгоградской академии МВД стала победителем чемпионата Министерства внутренних дел России среди образовательных организаций по регби-7. Как сообщает V102.RU, матчи турнира прошли в Казани 31 мая и 1 июня.

В решающем матче волгоградская команда переиграла омских регбистов. При этом будущие юристы из города-героя уступали после первого тайма 0:17, но, проявив характер во второй половине встречи, одержали итоговую победу 19:17. После игры триумфаторам соревнования был вручён чемпионский кубок и золотые медали.





Фото Федерации регби Волгоградской области



В первый игровой день волгоградцы выиграли три поединка и заняли первое место в группе D. Поочередно были обыграны соперники из Восточно-Сибирского, Орловского и Барнаульского институтов МВД со счётом 21:5, 31:0 и 22:0 соответственно.Накануне, 1 июня, в российском чемпионате прошла стадия плей-офф, где волгоградские регбисты продолжили победную серию. Соперником в 1/4 финала стал коллектив из Уфимского юридического университета, с которым наши будущие полицейские успешно справились и выиграли 24:0. В полуфинале волгоградцам противостояли студенты из Казанского юридического института. И снова наша сборная праздновала успех - 22:0.