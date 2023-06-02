ФСБ задержала жителя Волгоградской области, увлекшегося экстремизмом в соцсетях

В Волгоградской области сотрудники регионального УФСБ России задержали 38-летнего местного жителя. По информации пресс-службы управления, мужчина в социальных сетях распространял экстремистские призывы.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Волгоградской области опубликовал в своем аккаунте, находящемся в публичном доступе, высказывания, содержащие признаки призывов к действиям, связанным с насилием, направленным на социальную группу лиц, объединенных по национальному признаку, – сообщают в региональном управлении.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.280 УК России.

– В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – уточняют в УФСБ.