Расследования

Житель Волгоградской области пошел под суд за попытку подкупить начальника ГИБДД

Расследования 02.06.2023 12:52
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02.06.2023 12:52


Прокуратурой Дубовского района Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки начальнику ОГИБДД. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстанет 50-летний житель. 
- 2 мая 2023 года в селе Лозное Дубовского района Волгоградской области инспектором ДПС остановлен автомобиль под управлением обвиняемого. При проверке документов выяснилось, что водитель решением суда лишен права управления транспортными средствами.  При составлении инспектором ДПС административного протокола фигурант уголовного дела предложил начальнику ОГИБДД ОМВД России по Дубовскому району, также находящемуся на месте совершения административного правонарушения, в качестве взятки 15 тысяч рублей за освобождение от ответственности, - пояснила официальный представитель областной прокуратуры. 
Однако сотрудник полиции не пошел на нарушение закона, а вот мужчине теперь грозит до восьми лет лишения свободы. 

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