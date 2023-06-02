Цены на морковь в Волгоградской области выросли на 15% за неделю

Экономика 02.06.2023 09:41
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02.06.2023 09:41
Вслед за капустой в Волгоградской области стала дорожать и морковь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, за прошедшую неделю заметнее всего поднялись цены на морковь. Рост составил 14,64% - до 46,92 рубля за килограмм. Свекла прибавила в цене 12,22% и теперь средняя цена за килограмм составляет 35,20 рубля.
Продолжила дорожать и капуста. За неделю стоимость этого овоща выросла на 7,86% - до 42,73 рубля. А вот лук подешевел почти на 7% - до 67,48 рубля за кг.
Также снизилась цена на свежие огурцы – до 90,13 рубля за кг. Снижение оказалось весьма существенным – почти 17%. Средняя стоимость помидоров составляет теперь 129,36 рубля за кг. За несколько дней эти овощи подешевели на 16%.
За неделю в регионе снизились также цены на яйца – почти на 3% (до 67,17 рублей за десяток). А вот сахар подорожал на 2,14% - до 66,22 рубля за кг.
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