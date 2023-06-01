Волгоградцы тратят на коммуналку и еду 85% доходов

Среднедушевые доходы жителей Волгоградской области в 2022 году составили 31292 рубля. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовал Волгоградстат. Для сравнения: в 2021 году уровень среднедушевых доходов составлял 27680 рублей.

Как следует из обнародованных данных, большая часть доходов граждан составляет зарплата – 45,1%. Еще 5% приходится на доходы от предпринимательской и производственной деятельности. Социальные выплаты составляют 26% в структуре доходов.

Объем расходов жителей составляет 26807 рублей за душу населения. Больше всего денег жители региона тратят на приобретение товаров и оплату услуг – 85,7%. Еще 12% уходит на оплату обязательных взносов и платежей. При этом жители региона умудряются еще и что-то откладывать. Так, утверждают в Волгоградстате, в 2022 году объем сбережений волгоградцев вырос на 2,3%.

При этом 1,7% населения региона получает доходы в размере менее 7 тысячи рублей. Доходы 9,2% жителей превышают 60 тысячи рублей. Но большая часть населения – это почти 29% - живут на доход от 27 до 45 тысячи рублей.