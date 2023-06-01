



Сотрудники Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении семерых членов банды автоподставщиков, промышлявших на протяжении пяти лет в Волгограде, Астрахани и Краснодаре. Сумма ущерба, причиненная страховым компаниям обвиняемыми, превысила 5,7 млн рублей.

– В ходе расследования установлено, что в сентябре 2015 года 33-летний житель Волгограда создал организованную группу, которая вплоть до декабря 2020 года занималась совершением инсценировок ДТП. Члены данной группы сами инсценировали аварии с участием автомобилей, подконтрольных организатору, и получали страховые выплаты, осуществляя ремонт за небольшие суммы денег, – сообщили в пресс-службе волгоградского главного управления МВД России. – Всего организованной группой было совершено 13 эпизодов преступной деятельности.

Задержать злоумышленников в результате ОРМ удалось волгоградским оперативникам зимой 2020 года. В зависимости от роли каждого семерым участникам ОПГ было предъявлено обвинения по ч. 3 ст. 30, ч 4 ст. 159.5 УК РФ – покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное в сфере страхования организованной группой, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ – мошенничество, совершенное в сфере страхования в крупном размере.

– С целью сбора доказательств следователи допросили больше 50 лиц, произведено несколько судебно-психиатрических экспертиз, а также осуществлены многочисленные выемки, осмотры и приобщение к материалам уголовных дел страховой документации. Объем уголовных дел насчитывает 77 томов, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Четверо мужчин в содеянном сознались, трое себя виновными не признали.

Двое участников банды ожидают суда в СИЗО, трое находятся под подпиской о невыезде.

Рассмотрение дела состоится в Дзержинском районном суде Волгограда.