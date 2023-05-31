Политика

Не прошло и года. Дмитрий Медведев снова летит в Волгоград

Политика 31.05.2023 19:07
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31.05.2023 19:07


Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации и бывший президент России Дмитрий Медведев 1 июня планирует провести в Волгограде. По информации ИА «Высота 102», программой поездки Медведева в город-герой предусмотрен его визит на объект благоустройства в Центральном районе – амфитеатр на берегу Волги. Более о его планах не сообщается. 

Последний раз Дмитрий Медведев был в Волгограде меньше года назад – в июле 2022 года. Посетив город, зампред Совбеза РФ принял участие в торжественном открытии участка новой набережной у экспозиции БК-31 и памятного знака морякам Волжской флотилии. Затем в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области Медведев встретился с ветеранами и юнармейцами. В мероприятии также принимали участие губернатор Андрей Бочаров и мэр города-героя. 

Напомним, что на встрече с Медведевым ветераны просили его поддержать на федеральном уровне реконструкцию здания ЦУМа в центре Волгограда и проработать вопрос со статусом жителей осажденного Сталинграда. Одно из пожеланий фронтовиков, как уже неоднократно сообщалось, выполнено – награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда» россияне фактически сегодня приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.  

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