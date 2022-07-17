Визит Дмитрия Медведева в Волгоград в 10 фото

В Волгоград сегодня, 17 июля, для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию начала Сталинградской битвы, прилетел Дмитрий Медведев. Как сообщает ИА «Высота 102», в городе-герое зампред Совбеза РФ посетил знаковые для волгоградцев места и обсудил с региональными властями и ветеранами детали подготовки к празднованию предстоящего юбилея победы под Сталинградом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Федеральный оргкомитет возглавил Дмитрий Медведев.





Медведев посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» на главной высоте России — Мамаевом кургане. Зампредседателя Совбеза РФ почтил память павших защитников Отечества и сделал запись в книге почетных гостей.





Дмитрий Медведев возложил венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле Маршала СССР Василия Чуйкова. В церемонии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор региона Андрей Бочаров.





После заместитель председателя Совета Безопасности России принял участие в торжественном открытии участка новой набережной у экспозиции БК-31 и памятного знака морякам Волжской флотилии.





Дмитрий Медведев почтил память павших в годы Великой Отечественной войны и возложил цветы к открывшемуся в годовщину начала битвы на Волге мемориалу.





Дату открытия экспозиции поднятого в 2017 году со дна Волги бронекатера БК-31 определили ветераны Волгоградской области. Андрей Бочаров поддержал инициативу.









После масштабного обновления бронекатер стал частью мемориального комплекса в память о защищавших Сталинград моряках Волжской военной флотилии. Само судно со следами вражеских снарядов поместили в стеклянный саркофаг, пробоины в вечернее время подсвечивают красным светом, а сам бронекатер плывет по виртуальным волнам. С сегодняшнего дня комплекс открыт для посещения.









Затем в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области Медведев встретился с ветеранами и юнармейцами. В мероприятии также принимали участие губернатор Андрей Бочаров и мэр города-героя.





Фронтовики попросили Дмитрия Медведева поддержать на федеральном уровне реконструкцию здания ЦУМа в центре Волгограда и проработать вопрос со статусом жителей осажденного Сталинграда. Встреча прошла тепло и душевно, а ветераны сами стали ведущими и задавали тон беседе.

Акции, посвященные началу Сталинградской битвы прошли сегодня по всей Волгоградской области. Именно с такой инициативой выступили ветераны региона. Инициативу фронтовиков поддержал губернатор Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»