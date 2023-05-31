Волгоградские депутаты оценили берегоукрепление и обводнение поймы

Депутаты Волгоградской областной думы провели выездное совещание по вопросам сохранения водных объектов региона. Среди прочего чиновники оценили берегоукрепление в Волгограде и обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Также в центре внимания представителей регионального заксобрания — строительство локальных очистных сооружений и комплекса биоочистки на острове Голодном.





Депутаты вместе с руководством профильных органов исполнительной власти лично посетили участок построенных берегоукрепительных сооружений на Волге в Центральном районе Волгограда, расположенных вдоль Нулевой продольной. Парламентарии также осмотрели локальные очистные сооружения. Уточняется, что благодаря реализации трехлетнего проекта, который завершили в 2021 году, на 13 водовыпусках в Волгу во всех районах Волгограда появились современные установки очистки.





— Сегодня все они функционируют в плановом режиме, что позволило в три раза снизить объем загрязняющих веществ в ливневых стоках, — отметила председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева. — Строительство ЛОСов — только часть мероприятий по оздоровлению Волги. Мощный комплекс сооружений биологической очистки поэтапно строится на острове Голодном. С вводом объекта в 2024 году объем загрязненных сточных вод в Волгу снизится в 4 раза. Этот крупный инфраструктурный проект очень важен для развития Волгограда на многие десятилетия вперед.

После объектов берегоукрепления депутаты отправились в Волго-Ахтубинскую пойму. С 2014 года на территории природного парка благодаря реализации нацпроекта «Экология» построено 50 водопропускных сооружений. Парламентарии побывали на одном из недавно введенных в эксплуатацию объектов на ерике недалеко от хутора Сахарный. Уточняется, что до конца 2023 года в пойме заработают еще 8 водопропускных сооружений.





Еще одним немаловажным направлением в ходе реализации нацпроекта «Экология» остается и восстановление водоемов Волго-Ахтубинской поймы. Уже расчищено 48 рек, ериков и озер, реабилитировано больше 990 гектаров водных объектов. Депутаты оценили экологическую реабилитацию озера Два Брата. По сведениям подрядчика, ложе озера очистили и покрыли специальной глиной, что не позволит воде уйти в грунт. Также расчистили протоки и возвели водопропускные сооружения. Чтобы укрепить береговую линию — высадили деревья, кустарники и травы.

Все эти меры позволили в этом году во время паводка всего за три часа заполнить чашу водоема. Хотя в последние годы озеро наполнялось всего на 20% от общего объема. К 2024 году в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» расчистят и восстановят 93 водных объекта.

Мероприятия по обводнению поймы уже показали свою эффективность. Согласно расчетам специалистов, проведенная работа по расчистке ериков и озер, реабилитации водных объектов, возведению гидротехнических сооружений позволила в этом году повысить наполняемость поймы до уровня 75-95%, что превышает показатели прежних лет при аналогичном весеннем сбросе с ГЭС в 2 раза. Сейчас госэкспертизу проходит проект строительства мини-ГЭС, что позволит снабжать пойму водой независимо от сброса с Волгоградского гидроузла.





Председателя комиссии регпарламента по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Сергей Четвериков подчеркнул, что «реализация в регионе национального проекта "Экология" идет активными темпами».

По итогам выездного заседания председатель Экологического совета Ирина Соловьева отметила, что в Волгоградской области накоплен уникальный опыт по комплексному решению экологических задач.

— Работа нашего региона высоко оценена на федеральном уровне. До 2014 года вопросы оздоровления водных объектов практически не решались. За прошедшее время многое сделано, мы видим, как это положительно влияет на окружающую среду и качество жизни людей. Высокая оценка региона, в том числе по оздоровлению водных объектов, — это результат системной и слаженной работы команды губернатора, всех органов власти, профильных ведомств и структур, научного сообщества и граждан. Безусловно, все проблемы не решить одномоментно из-за накопленного за десятилетия экологического вреда, но при поддержке федерального центра мы будем планомерно выполнять поставленные задачи, — заявила Соловьева.

Сейчас, как подчеркнула председатель Экосовета, «наряду с оздоровлением Волги утверждена федеральная программа по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон на период до 2030 года».

— Эта совместная инициатива Волгоградской и Ростовской областей, которую поддержали все регионы, расположенные на территории Донского бассейна. Сохранение Волги и объектов Донского бассейна очень важно для жителей территорий, где проходят эти водные артерии, и для всей страны. Мы должны сохранить наши водные богатства, всю эту красоту и биоразнообразие, передать в наследство детям, внукам и будущим поколениям, — добавила Ирина Соловьева.

Фото: Волгоградская областная дума

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