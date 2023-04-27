Общество

«Товарищами называть не хочется»: Бочаров пригрозил закрыть пойму для загадивших ее туристов

Общество 27.04.2023 13:15
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27.04.2023 13:15


Губернатор Волгоградской области 27 апреля в ходе поездки в Волго-Ахтубинскую пойму пригрозил закрыть ее для туристов, которые злостно нарушают правила и оставляют тонны мусора за собой. Критикой в адрес таких отдыхающих Андрей Бочаров разразился на берегах реки Ахтубы.

Нам необходимо развитие: строительство инфраструктуры, туристических объектов. Но на мусоре это невозможно построить. У нас люди, прежде чем приступить к работе, заходят на участок и первым делом убирают весь мусор, который оставили после себя ... отдыхающие – товарищами их называть не хочется, – сказал Андрей Бочаров. – Зачем бросать? Зачем мусорить?! Посмотрите, как захламлены берега. Надо убирать за собой. Никто не должен ничего вместо вас [отдыхающих] делать. Приехали, отдохнули – уберите за собой. В чем проблема, я не могу понять? Собрать в мешочек или корзинку, подъехать к мусорному баку и выбросить. 

Как подчеркнул Бочаров, ежегодно мусор появляется на территориях, где уборка проводилась ранее. 

– Мы с одной стороны пытаемся убедить людей, пробудить самосознание и понимание, что пойма не только для нас, но и для последующих поколений, для внуков и детей,  с другой стороны понимаем, что необходимо устанавливать жесткие правила. Мы не можем везде поставить по сотруднику полиции или по сотруднику природного парка. Да это и неправильно было бы. К тем, кто к нам сюда приезжает, нужно предъявлять жесткие правила поведения в природных парках, чтобы они понимали, что за нарушения они сюда больше не приедут. И у нас будет «черная книга» с такими товарищами. К этому мы обязательно подойдем. Но для начала нужно навести порядок. 

Губернатор Волгоградской области добавил, что в регионе не прекращается работа по развитию туристической инфраструктуры. 

– У нас много предложений по развитию туристической инфраструктуры, строительству баз отдыха, профилакториев и санаториев. Мы формируем участки, предъявляя современные требования в том числе по экологической безопасности. Но на сегодня ситуация очень сложная – неправильно отрицать, что десятки лет здесь была хаотичная застройка. Извините за выражение, но кто что хотел, тот то и творил. Постепенно ситуация исправится. Ни за год, ни за два, даже за десять лет всего не сделаешь. 

Напомним, 27 апреля в ходе рабочей поездки в Волго-Ахтубинскую пойму Андрей Бочаров обсудил также вопросы обводнения поймы и реабилитации рек в регионе. 

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