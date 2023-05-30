Происшествия

Осквернитель Вечного огня в Камышине попал на видео

Происшествия 30.05.2023 09:17
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30.05.2023 09:17




Полиция разыскивает мужчину, который 27 мая сжег в Вечном огне венки в сквере Воинской славы в Камышине. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, видеокамера уличного наблюдения зафиксировала, как в 23-00 ч. мужчина подходит к вечному огню, собирает лежащие рядом венки, а потом бросает их в огонь.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в главке. 
Ранее, напомним, сообщалось, что отсутствие венков на братской могиле, где похоронены погибшие в Великой Отечественной войне воины, заметили местные жители. Вместо них вокруг чаши вечного огня остались приплавленные следы, похожие на горевший пластик. Осквернение Вечного огня возмутило не только местных жителей, но и депутатов Госдумы. 
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

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