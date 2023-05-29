Полиция проводит проверку по факту сожжения венков в Вечном огне в Камышине

Полиция проводит проверку в связи с появившейся информацией о сожжении венков в Вечном огне в сквере воинской славы в Камышине. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, устанавливаются обстоятельства происшествия. В то же время, отметили в ведомстве, заявлений от граждан или юридических лиц по факту произошедшего не поступало.

О том, что в городе мог быть совершен акт вандализма, сообщили в паблике «Подслушано Камышин», опубликовав фото со следами припекшейся гари около Вечного огня. Часть пользователей считает, что венки, которые лежали рядом с чашей, сожгли в огне специально. Некоторые предположили, что венки мог снести в огонь сильный ветер. В сквере похоронены воины, погибшие во время Великой Отечественной войны.

В любом случае, выразили уверенность камышане, полиция разберется в случившемся и поможет установить истину, используя в том числе записи камер видеонаблюдения.

Фото: Подслушано Камышин / VK.com