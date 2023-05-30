Расследования

СК: трое человек в Волгоградской области отравились в погребе серной кислотой

Расследования 30.05.2023 08:25
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30.05.2023 08:25


Котовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью троих человек в результате отравления по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне, 29 мая, в одном из частных домовладений по улице Центральная поселка Белые Пруды Даниловского района засорилась канализационная труба. Устранить засор 38-летняя хозяйка  попросила своего 34-летнего сожителя, передав ему для этого бутылку с жидкостью, предположительно,  с серной кислотой. 
Спустившись в погреб дома, мужчина залил жидкость в канализационную трубу, после чего произошла химическая реакция, в результате которой стали выделяться пары. Вдохнув ядовитый воздух, мужчина потерял сознание. Чтобы спасти сожителя, женщина позвала свою 61-летнюю мать и 50-летнего соседа, с которыми она спустилась в погреб. Однако, находясь в погребе, они потеряли сознание и скончались в результате отравления. Выжить удалось лишь 34-летнему мужчине, он госпитализирован. 
В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается, пояснили в ведомстве.
Напомним, о трагедии, произошедшей в Даниловском районе, сообщалось накануне. Пострадавшего мужчину спасают врачи. 

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