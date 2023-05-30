Здравоохранение

РПН: в Волгоградской области за неделю 24 человека заболели гриппом

Здравоохранение 30.05.2023 07:53
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30.05.2023 07:53


В Волгоградской области заболеваемость острыми респираторными заболеваниями и гриппом не превышает среднемноголетний уровень для данного периода года. За прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 9309 человек, грипп подтвержден у 24 из них (0,2%), преимущественно среди взрослых. Об этом сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. 
Чаще всего виновниками простуд у волгоградцев являлись риновирус и парагрипп. Эти инфекции также опасны, как и грипп, различными осложнениями, особенно у людей с ослабленным здоровьем, предостерегли в РПН. 

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