«Четвертого спасают»: в Волгоградской области три человека погибли при чистке уличного туалета





Сегодня, 29 мая в поселке Белые Пруды Даниловского района погибли три человека при чистке уличного септика. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, на месте скончались 62-летняя и 39-летняя женщины, а также 51-летний мужчина. 35-летний мужчина госпитализирован в ЦРБ Даниловского района в тяжелом состоянии с токсическим отравлением.

По данным информагентства, погибшими являются теща и супруга госпитализированного мужчины. Другой погибший был работником-ассенизатором, которого наняла семья для чистки уличного туалета.Подробности ЧП выясняются в СУ СК по Волгоградской области.