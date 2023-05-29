Происшествия

«Четвертого спасают»: в Волгоградской области три человека погибли при чистке уличного туалета

Происшествия 29.05.2023 21:36
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29.05.2023 21:36


Сегодня, 29 мая в поселке Белые Пруды Даниловского района погибли три человека при чистке уличного септика. Как сообщили V102.RU  в экстренных службах, на месте скончались 62-летняя и 39-летняя женщины, а также 51-летний мужчина. 35-летний мужчина госпитализирован в ЦРБ Даниловского района в тяжелом состоянии с токсическим отравлением.
По данным информагентства, погибшими являются теща  и супруга госпитализированного мужчины. Другой погибший был работником-ассенизатором, которого наняла семья для чистки уличного туалета.
Подробности ЧП выясняются в СУ СК по Волгоградской области.
Фото из архива V102.RU

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