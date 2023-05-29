В июне волгоградцев ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем России

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Минтруда РФ. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

В Минтруде напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.