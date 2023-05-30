Происшествия

«Поцарапала хозяев»: в Волгоградской области из-за кошки на карантин посадили целый хутор

Происшествия 30.05.2023 12:01
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30.05.2023 12:01


В хуторе Перекопка Клетского района Волгоградской области власти объявили карантин по бешенству. Как рассказали V102.RU в администрации Перекопского сельского поселения, смертельная инфекция была обнаружена у домашней кошки. 
- Животное болело и хозяева решили дать ей лекарство, но кошка неожиданно проявила агрессию и поцарапала людей, - пояснили в сельской администрации. – Труп кошки был отправлен на обследование, которое и подтвердило наличие вируса бешенства у животного. Оно и стало причиной его гибели. 
Все пострадавшие от когтей бешеной кошки члены семьи уже получают профилактические прививки от бешенства. С введением карантина в хуторе  объявлены и другие ограничительные мероприятия. 

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