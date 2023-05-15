«Заехал отдохнуть и умер»: на стоянке под Волгоградом нашли тело дальнобойщика

Расследования 15.05.2023 14:02
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15.05.2023 14:02
Трагически прервался путь дальнобойщика, который проезжал через Волгоградскую область. Как сообщила v102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, 14 мая около двух часов дня в кабине грузового автомобиля «Мерседес» на стоянке около кафе «Империя» в селе Цаца было обнаружено тело 40-летнего мужчины.
- Мужчина ехал их Москвы в Баку и вечером 13 мая заехал на стоянку отдохнуть, - пояснили в региональном управлении.
На теле водителя не обнаружены повреждения и следы насильственной смерти.
- Организована проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в ведомстве.
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