«Надоела эта грязь»: за подсудимую главу сельского поселения Волгоградской области заступились жители





Слова поддержки главе Лозновского сельского поселения Дубовского района выразили некоторые депутаты сельсовета, а также часть местных жителей. В редакцию ИА «Высота 102» поступило соответствующее обращение, подписи под которым поставили 37 человек.

– Нам надоело слушать и читать всю ту грязь, которая льется на Светлану Николаевну с момента ее избрания на должность главы Лозновского сельского поселения. Пузанова С.Н. находится на своем месте и она достойна быть главой поселения. Мы никогда не поверим в то, в чем ее обвиняют. Светлана Николаевна – честный человек. С ее приходом на должность главы большинство депутатов и администрация единой командой работают на благо поселения, – говорится в обращении.

Местные жители утверждают, что за время работы Светланы Пузановой было сделано много хорошего. «Заработала программа по уличному освещению, заменили на новые все насосы для подачи воды, устранено большое количество порывов в системе водоснабжения, вода подается бесперебойно, вступили в федеральную программу «Чистая вода», подготовили проект на капитальный ремонт Дома культуры, подготовили проект на реконструкцию воинского захоронения в селе лозное и перечень добрых дел можно продолжать еще долго», – конец цитаты.

Также авторы обращения выразили свое мнение по поводу уголовного дела, фигурантом которого в настоящее время является Светлана Пузанова.

– В 2018 году было принято решение о строительстве опорного поста пожарной части в селе Лозное, который нам жизненно необходим. В результате с 2018 года опорный пост работает, наши пожарные защищают не только наше поселение, но выезжают на тушение пожаров во все населенные пункты Дубовского района. А в это время главу обвиняют в том, что она украла 378 тысяч рублей, а гараж построила за 6 тысяч 200 рублей! – негодуют подписанты.

Авторы письма выразили при этом уверенность, что грязь в адрес Светланы Пузановой, наконец, прекратится, и администрация и депутаты уже смогут «спокойно работать на благо всего поселения».

Напомним, накануне Светлану Пузанову избрали главой Лозновского сельского поселения. За нее проголосовали шесть депутатов сельсовета из восьми.

В настоящее время Светлана Пузанова является подсудимой по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, подозреваемая заключила с индивидуальным предпринимателем шесть муниципальных контрактов на поставку строительных материалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средства необходимо будет ей вернуть. Как установили следователи, стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потрачены на гвозди, штукатурку и наливной пол.