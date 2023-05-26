МВД России 26 мая сообщило о возобновлении приема заявлений о выдаче заграничных паспортов с электронным носителем информации. По информации официального представителя министерства Ирины Волк, оформить заявку россияне смогут с 1 января.

– Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг, - сообщила Волк.

Напомним, что на Госуслугах приостановили прием заявлений 2 февраля. В качестве официальной причины называли технические проблемы со стороны «Гознака».

Биометрический загранпаспорт рассчитан на 10 лет и на титульной странице содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.