Федеральные новости

«Минздрав не определился»: депутаты Госдумы обсудили тонкости смены пола россиянами

Федеральные новости 25.05.2023 16:39
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25.05.2023 16:39


В Государственной думе сегодня, 25 мая, на пленарном заседании депутаты дискутировали по поводу законопроекта о запрете смены пола в документах без проведения хирургической операции. Данная законодательная инициатива, уточняют в ГД, подготовлена представителями всех фракций. 

В ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимой ситуацию, когда сегодня любой желающий на основе справки из клиники может без проблем сменить документы. По информации Володина, такие справки стоят от 30 до 60 тысяч рублей. 

–  Утром человек встает и для себя решает, что он уже не мужчина, а женщина, или наоборот, – добавил он, осуждая настоящее положение дел. – И, соответственно, в паспортном столе, в ЗАГСе проходит регистрация. Поэтому речь не идет даже об операции. При этом после того, как Минздрав подписал соглашение с ВОЗ, в комиссиях по смене пола при рассмотрении этих вопросов были исключены психологи.

По информации Володина, законопроект уже поддержали в Министерстве юстиции РФ, а вот Министерство здравоохранения РФ «пока не определилось».

– В этой связи при рассмотрении законопроекта в первом чтении мы будем приглашать руководство Министерства здравоохранения для того, чтобы выяснить их позицию, почему она неопределенная. И почему при подписании соглашения с ВОЗ они допустили грубейшую ошибку, которая противоречит нашей Конституции и ценностям, которые мы должны защищать, — сказал Председатель ГД.

Представитель фракции ЕР Николай Николаев подчеркнул, что к нему поступает очень много обращений от родительского сообщества, которые ждут принятия данного закона, поскольку дети, у которых нет никаких нарушений, вдруг начинают говорить о желании принимать гормональную терапию и сменить пол.

– Оболванивают ребятишек, пытаются их в это втянуть с тем, чтобы те пошли на какие‑то гормональные терапии, на операции. И это расцветает сейчас в других странах, а если говорить о Европе и Соединенных Штатах Америки — сплошной содомизм, – высказался в свою очередь Вячеслав Володин.

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