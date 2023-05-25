«Это было вместо мяса»: в Волгоградской области подорожали куры и колбаса

Экономика 25.05.2023 15:51
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25.05.2023 15:51
В Волгоградской области за неделю поднялись цены на некоторые продукты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, так, стоимость кур выросла на 3,12% - до 151,63 рубля за кг. Также подорожала вареная колбаса – на 3,09% (362 рубля за килограмм). Цены на сметану возросли на 3,17% и составляют теперь в среднем 217 рублей за килограмм.
В то же время в регионе продолжился рост цен на некоторые овощи. Капуста подорожала еще на 13,57% и теперь стоит в среднем, по данным Волгоградстата, около 40 рублей за килограмм. При этом жители отмечают, что дешевле 60 рублей этот овощ не продается. Лук прибавил в цене еще 2,66% (73,19 рублей за кг), морковь – 4,59% (40,97 рублей за кг).
В то же время снизилась стоимость свеклы – почти на 8% (до 31,38 рубля), помидоров – на 8% (до 155 рублей), огурцов – на 12% (до 109,32 рубля за кг) и бананов – на 5% (до 105,91 рубля).
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