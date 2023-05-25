Пассажир, прибывший из Баку, был задержан в аэропорту Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Астрахань 34», во время таможенного контроля был остановлен россиянин, прилетевший из столицы Азербайджана и имевший признаки наркотического опьянения. В его ручной клади при досмотре были обнаружены капсулы в блистерной упаковке. Экспертиза показала, что они содержат 4 грамма сильнодействующего вещества — прегабалина, запрещенного к ввозу в Россию.

По словам задержанного мужчины, препарат он приобрел для личного потребления в Чехии.

– При перемещении лекарственных средств через таможенную границу физическому лицу следует внимательно изучить состав препаратов, так как есть медикаменты, содержащие вещества, на которые распространяются запреты и ограничения к перемещению, — отметил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Астраханской таможни Сергей Легкодимов.

За четыре месяца этого года таможенниками было изъято свыше одного килограмма сильнодействующих веществ и более 400 граммов наркотических средств.