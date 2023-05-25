В Волгоградской области за неделю бензин подорожал на 10 копеек

В Волгоградской области за неделю подорожал бензин двух марок. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, так, бензин АИ-92 вырос в цене на 10 копеек – до 48,24 рублей за литр, а бензин АИ-95 – на 12 копеек (до 53,64 рублей за литр).

При этом стоимость дизтоплива и бензина АИ-98 осталась прежней. Так, средняя цена дизтоплива составляет 56,36 за литр, а бензина АИ-98 – 60,07 рубля за литр. Причем цена на АИ-98 недавно превысила психологический барьер, поднявшись выше 60 рублей.

Таким образом, средняя стоимость бензина в регионе за неделю поднялась на 10 копеек.