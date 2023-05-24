В Волгоградской области на остановке задержали мужчину с обрезом ружья

Расследования 24.05.2023 15:58
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24.05.2023 15:58
Полицейские задержали мужчину с обрезом ружья, который демонстрировал его подросткам на остановке общественного транспорта. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел в поселке Нежинский Ольховского района. Задержанный 26-летний мужчина, как выяснилось, находился в федеральном розыске за кражу и не имел постоянного места жительства.
Он пояснил, что обрез ему подарил знакомый, работавший на пункте приема металла. Оружие было изъято. Экспертиза установила, что обрез ружья ТОЗ-25 пригоден для выстрелов. Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК, предусматривающей ответственность за ношение оружия.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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