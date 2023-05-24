«Шумела, потом — притихла»: в Волгограде с 9-го этажа выпала женщина

В Тракторозаводском районе Волгограда рано утром 24 мая из окна 16-этажного дома выпала женщина. Как стало известно V102.RU, волгоградка решила провести генеральную уборку и сорвалась с высоты.

— Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже многоквартирного дома, сорвавшись по неосторожности, — рассказал информагентству руководитель следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Артем Сурженко. — На подоконнике обнаружено средство для мытья стекол. В момент трагедии в квартире находился супруг погибшей. С вечера они планировали провести генеральную уборку. Рано утром жена проснулась раньше супруга и принялась наводить порядок в спальне, пока муж дремал в зале. С его слов, сквозь сон он слышал, что жена шумела, потом — притихла. Он даже толком ничего не услышал, ни грохота, ни криков. Мужчина стал искать супругу в квартире, направился в спальню, выглянул в окно и только тогда понял, что произошло. К сожалению, женщина скончалась до приезда врачей. Организована проверка.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», инцидент произошел в доме № 18 по улице Гороховцев. Вызов в экстренные службы поступил в 06.15. Семья не состояла ни на каких учетах. Погибшая 48-летняя волгоградка подрабатывал сиделкой, но основную часть времени проводила дома. По словам соседей, супруги жили душа в душу.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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