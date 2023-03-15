В Волжском при падении из окна разбилась молодая девушка

В Волжском Волгоградской области сегодня ночью под окнами пятиэтажки нашли тело молодой девушки. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, волжанка выпала из окна третьего этажа.

— Где-то около трех ночи я проснулась, выглянула в окно — там полиции много, что-то ходят, смотрят. Под одним из окон лежало тело девушки. Ее уже накрыли какой-то тканью, — рассказала одна из местных жительниц.

Известно, что инцидент произошел в 12-м микрорайоне города-спутника в пятиэтажке по улице Пионерской, 3В. Еще одна жительница дома утверждает, что к крайнему шагу погибшую подтолкнул конфликт с сожителем.

В СУ СКР по Волгоградской области смертельное происшествие не комментируют.

Скриншот: Яндекс. Карты

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