«Это — ролевые игры»: избивший в эфире девушку треш-стример из Волгограда попал в полицию

Треш-стример из Красноармейского района Волгограда Павел Прокудин вновь оказался в поле зрения полицейских. На этот раз, как сообщает V102.RU, 28-летний мужчина попал в отделение из-за видео с жестоким избиением женщины, выложенным в Сеть.

В ГУ МВД России по Волгоградской области отметили, что проведена проверка и опрошены участники видеозаписи — 28-летний житель Красноармейского района и его 39-летняя сожительница.

— Вместе ведем эфиры в Tik Tok, YouTube. Поем песни, выступаем для зарабатывания денег, — рассказал полиции стример, уточнив, что эфиры для него — единственный источник дохода. — Я четыре года этим занимаюсь, она — год. Мы вместе восемь месяцев, познакомились в Tik Tok. Я ей понравился, стали жить вместе, петь песни, танцевать.

Далее Прокудин пояснил, что на разлетевшемся в Сети видео, он не бил свою спутницу, а просто «на камеру давал ей пощечины».

— Это как ролевые игры. Она бывает не против такого, — заметил тиктокер. — Синяки у нее появились, когда мы танцевали. Бывает, что мы падаем или там за руку ее хватаю.

Девушка также на камеру в отделе полиции подтвердила, что видео является, не более чем развлечением.

— Это просто наши игры. То, что он снимал — это его ответственность, к съемкам я никакого отношения не имею, и не знаю, когда он снимает. Я просто с ним живу, иногда он включает стрим, выходит в эфир, — прокомментировала историю с побоями в Сети сожительница Прокудина. — Претензий к нему не имею. Если бы мне это не нравилось, я могла бы уйти от него.

Как уточнили в полицейском главке, женщина отказалась подавать заявление на своего сожителя, пояснив, что все действия, зафиксированные на видео, совершены с ее согласия.

Напомним, что журналисты «Высоты 102» сообщали, что Красноармейский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток Павла Прокудина, который в прямом эфире избил мать и бабушку. Ранее в Волгограде задержали еще одного стримера — мужчина стрелял в свою спутницу и избивал ее.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: Milalate•Prokudin Pavel / t.me