Расследования

«Избивал и стрелял»: на кровавого стримера в Волгограде возбудили уголовное дело

Расследования 18.05.2023 20:06
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18.05.2023 20:06





Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и покушении на убийство молодой девушки. Как сообщили V102.RU  в СУ СК по Волгоградской области, 31-летний мужчина, который вел кровавый стрим в социальной сети, подозревается в незаконном лишении свободы  и в покушении на убийство.
Следствие выяснило, что накануне мужчина прибыл домой к своей 18-летней знакомой в дом №18а на ул. Высокая в Краснооктябрьском районе. Гость принял наркотики, после чего под влиянием запрещенного вещества на протяжении суток избивал девушку руками и ногами.
- Кроме того, злоумышленник производил в девушку выстрелы из имеющегося при нем травматического пистолета. А 18 мая подозреваемый запустил онлайн трансляцию издевательств над потерпевшей в одной из социальных сетей. В ходе трансляции он высказывал намерение убить девушку, - пояснила официальный представитель ведомства Дарья Буянова.
О происходящем сообщили граждане, которые были подписаны на аккаунт фигуранта.
Спасли девушку и задержали стримера сотрудники полиции.
Напомним, V102.RU сообщало о дикой истории, которая произошла сегодня в Волгограде. Анатолий Осипов, сын ушедшего из жизни  в 2013 году депутата Волгоградской гордумы Андрея Осипова, друга и соратника убитого Владимира Кадина, в прямом эфире приставлял пистолет к голове окровавленной девушки, называя ее «Люцифером», а себя – «Богом». Как рассказали знавшие семью Осиповых волгоградцы, Анатолий Осипов употребляет наркотики, недавно лечился от зависимости в рехабе в Астрахани, однако снова подсел на запрещенные вещества.
Жуткий стрим пытались остановить родственники Анатолия Осипова, проживающие в Москве, звонившие ему в прямом эфире, однако мужчина был настолько неадекватен, что продолжал свою кровавую трансляцию.
Жизни пострадавшей девушки ничего не угрожает. После оказания медицинской помощи ее отправили на амбулаторное лечение.



Видео ГУ МВД и СУ СК по Волгоградской области

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