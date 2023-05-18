- Кроме того, злоумышленник производил в девушку выстрелы из имеющегося при нем травматического пистолета. А 18 мая подозреваемый запустил онлайн трансляцию издевательств над потерпевшей в одной из социальных сетей. В ходе трансляции он высказывал намерение убить девушку, - пояснила официальный представитель ведомства Дарья Буянова.
О происходящем сообщили граждане, которые были подписаны на аккаунт фигуранта. Спасли девушку и задержали стримера сотрудники полиции.
Напомним, V102.RU сообщало о дикой истории, которая произошла сегодня в Волгограде. Анатолий Осипов, сын ушедшего из жизни в 2013 году депутата Волгоградской гордумы Андрея Осипова, друга и соратника убитого Владимира Кадина, в прямом эфире приставлял пистолет к голове окровавленной девушки, называя ее «Люцифером», а себя – «Богом». Как рассказали знавшие семью Осиповых волгоградцы, Анатолий Осипов употребляет наркотики, недавно лечился от зависимости в рехабе в Астрахани, однако снова подсел на запрещенные вещества.