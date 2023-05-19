«И на песке умеют»: юные волгоградки стали чемпионками России по пляжному гандболу





Волгоградки выиграли домашнее первенство России по пляжному гандболу в состязаниях среди девушек в возрасте до 18 лет. Как сообщает V102.ru со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары», соревнования c участием восьми коллективов из нескольких регионов нашей страны в течение трёх дней проходили на песчаной площадке спортивной школы по гандболу «Динамо».

Волгоградки выиграли домашнее первенство России по пляжному гандболу в состязаниях среди девушек в возрасте до 18 лет. Как сообщает V102.ru со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары», соревнования c участием восьми коллективов из нескольких регионов нашей страны в течение трёх дней проходили на песчаной площадке спортивной школы по гандболу «Динамо».

Чемпионками в данной возрастной категории стали гандболистки из второй команды волгоградской сборной. Они показали стопроцентный результат на протяжении всего турнира. В семи матчах было одержано семь побед и заработано 14 очков. Победительницы уступили лишь в одном сете за все встречи. Чемпионками в данной возрастной категории стали гандболистки из второй команды волгоградской сборной. Они показали стопроцентный результат на протяжении всего турнира. В семи матчах было одержано семь побед и заработано 14 очков. Победительницы уступили лишь в одном сете за все встречи.





У чемпионок лучшей гандболисткой была признана Алина Васильева, а в составе серебряных призёров - Анна Сучилина. В церемонии награждения приняла участие директор СШ по гандболу «Динамо», член Высшего совета Федерации гандбола России Стелла Вартанян. У чемпионок лучшей гандболисткой была признана Алина Васильева, а в составе серебряных призёров - Анна Сучилина. В церемонии награждения приняла участие директор СШ по гандболу «Динамо», член Высшего совета Федерации гандбола России Стелла Вартанян.





Между тем, юниорская сборная скоро проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве. Сейчас проводится селекционная работа. Между тем, юниорская сборная скоро проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве. Сейчас проводится селекционная работа.





Иван Тюгаев



Фото "Динамо-Синара" VK

Примечательно, что единственную партию у триумфаторов удалось отвоевать только лишь первой команде нашего региона. К слову, она также отметилась на всероссийском первенстве и заняла итоговое второе место, сумев набрать 12 баллов Оба коллектива представлены, в том числе, игроками из клубной системы «Динамо-Синары».Своими впечатлениями от турнира с клубной пресс-службой поделилась главный тренер волгоградской сборной Анна Сидоричева, по совместительству являющаяся наставником женской и молодёжной сборной России по пляжному гандболу.- Перед турниром мы провели всего лишь два тренировочных дня на песке. Поэтому раскачивались постепенно. Получилось так, что решающей стала самая первая игра на турнире, в которой встретились две волгоградские команды. Первая, скорее всего, не настроилась на игру с одноклубницами, которые одержали победу со счетом 2:1 и дальше уже не совершили ни одной осечки. Очень хороший результат, учитывая то, какой была подготовка, - прокомментировала она.- Кроме волгоградских девчонок будут приглашены гандболистки из других команд. Пока не буду называть фамилии. Впереди первенство U17, откуда тоже ждем пополнения. Но могу сказать, что среди кандидатов, а это 18 человек, наверняка окажутся представители практически всех участников волгоградских соревнований, - заверила Анна Сидоричева.Отметим, что прошедшее первенство России у девушек до 18 лет являлось первым соревнованием по пляжному гандболу в 2023 году, которое состоялось в нашей стране. 19 мая в Волгограде за чемпионство начали бороться игроки возрастной категории до 17 лет. Здесь примут участие 12 команд. Турнир завершится в воскресенье, 21 мая.