В Волгоградской области 30-летний мужчина оформил 100-тысячный кредит на умершую мать

Расследования 18.05.2023 13:37
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18.05.2023 13:37
30-летнему жителю Котельниково грозит уголовная ответственность за мошенничество. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию с заявлением обратились сотрудники банка. После того, как один из клиентов не выполнил взятые на себя кредитные обязательства, выяснилось, что заём был оформлен на умершую женщину – причем после того, как она скончалась.
Оказалось, что к афере причастен сын ушедшей из жизни пенсионерки. После смерти матери мужчина тосковал недолго. И через несколько дней после похорон, в декабре прошлого года, оформил с помощью онлайн-сервиса на телефоне женщины кредит в размере 100 тысяч рублей.
Деньги мужчина впоследствии нескольким транзакциями перевел на свой счет и своей сожительнице, после чего успешно их потратил.
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