«Где вы видели такие ценники?»: капуста в Волгоградской области подорожала за неделю на 30%





В Волгоградской области капуста за неделю подорожала почти на 30%. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат. При этом в ведомстве утверждают, что средняя цена на капусту составляет 34,92 рубля за килограмм. Однако дешевле 60-70 рублей этих овощей жители в магазинах и на рынках не видели. При этом ценники на капусту старого урожая менялись едва ли не каждый день в сторону увеличения. Стоимость свежей была еще выше – от 80 до 100 рублей за кг. В Волгоградской области капуста за неделю подорожала почти на 30%. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат. При этом в ведомстве утверждают, что средняя цена на капусту составляет 34,92 рубля за килограмм. Однако дешевле 60-70 рублей этих овощей жители в магазинах и на рынках не видели. При этом ценники на капусту старого урожая менялись едва ли не каждый день в сторону увеличения. Стоимость свежей была еще выше – от 80 до 100 рублей за кг.

Продолжился рост цен и на некоторые другие овощи. Так, лук подорожал еще на 4% - до 71,54 рубля за килограмм, морковь – на 6,34% (до 39,16 рубля за килограмм). Примерно на том же уровне – 30 рублей за килограмм – остался картофель. Продолжился рост цен и на некоторые другие овощи. Так, лук подорожал еще на 4% - до 71,54 рубля за килограмм, морковь – на 6,34% (до 39,16 рубля за килограмм). Примерно на том же уровне – 30 рублей за килограмм – остался картофель.

Больше всего из овощей подешевели огурцы – почти на 10% (124,65 рубля за кг), помидоры стали стоить меньше на 4% (168,71 рубля за кг). Больше всего из овощей подешевели огурцы – почти на 10% (124,65 рубля за кг), помидоры стали стоить меньше на 4% (168,71 рубля за кг).

Также на прошлой неделе в регионе подешевели яйца – до 70,48 рублей за десяток. Снижение в цене составило около 2,5%. Маргарин подешевел на 3,5% - до 183,6 рубля за килограмм. Также на прошлой неделе в регионе подешевели яйца – до 70,48 рублей за десяток. Снижение в цене составило около 2,5%. Маргарин подешевел на 3,5% - до 183,6 рубля за килограмм.



