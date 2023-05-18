В Волжском наблюдательный сосед ограбил в подъезде пенсионерку

Расследования 18.05.2023 11:50
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18.05.2023 11:50
Жертвой грабежа в городе Волжский Волгоградской области стала 74-летняя пенсионерка, на которую злоумышленник напал в подъезде ее дома. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, пострадавшая обратилась в полицию, где рассказала, что нападавший нанес ей несколько ударов и похитил 19 тысяч рублей.
По подозрению в грабеже был задержан 38-летний сосед пенсионерки, имеющий судимости. Он признался в преступлении. По словам мужчины, он видел, как соседка расплачивалась в торговых точках, а деньги прятала под одежду. Сосед дождался, когда пенсионерка зайдет в подъезд и напал на нее. Похищенные деньги он потратил.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Подозреваемый по решению суда взят под стражу.
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