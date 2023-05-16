Спорт

Волгоградские гандболистки одержали долгожданную победу над "Астраханочкой"

Спорт 16.05.2023 22:11
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16.05.2023 22:11



«Динамо-Синара» на своей площадке сегодня, 16 мая, обыграло  «Астраханочку» в первом матче мини-турнира за 5-8 места суперлиги со счётом 30:26. Как сообщает V102.ru, теперь волгоградки  постараются развить свой успех в ответном матче на выезде 20 мая. 

Хотя оба соперника уже не смогут побороться за медали в нынешнем сезоне, но, конечно же, желание достойно завершить чемпионат и порадовать болельщиков присутствовало у двух клубов. И бело-голубым, на радость собравшимся в этот вечер поклонникам и любителям гандбола в СГЗ «Динамо», старт  поединка удался.  На исходе пятиминутки хозяйки  забросили три безответных мяча.  У динамовок получилось эффективно разыграть контратаки и исполнить отрыв один в один. 

В то же время, в начале игры голкипер «Синары» Анна Верещак совершила несколько важных спасений от пропущенных голов. Когда астраханки всё-таки размочили счёт, Виктория Турусина получила возможность отличиться с пенальти, но, к сожалению, точно в цель попасть не смогла. 

Можно отметить, что на протяжении  большей части первого тайма  бело-голубые держали ситуацию под контролем, долгое время лидируя  и переигрывая третий клуб регулярного сезона. Однако ближе к окончанию 30-минутного  отрезка хозяйки стали терять концентрацию и совершать ненужные потери в атаке. Гостьи, воспользовавшись несколькими удалениями у «Динамо», постепенно приближались к соперницам и, несмотря на заброшенный бросок Олеси Горячевой за минуту до конца,  успели ещё раз поразить ворота хозяйской команды. В итоге в раздевалку коллективы ушли со счётом 13:12 в пользу «Астраханочки».  

Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Олега Кулешова не собирались сдаваться и были вознаграждены за приложенные усилия. После возвращения на площадку Екатерина Долматова сначала забила семиметровый, а через пару минут одна из ключевых исполнительниц в составе «Динамо» за третье нарушение получила красную карточку и была вынуждена завершить матч досрочно.  

Потеря Долматовой хозяек лишь сплотила. Они сумели показать желание биться не только за себя, но и за удалённого партнера по команде.  Немаловажный вклад в получение лидерства в счёте внесла Арина Безбабных, которая за несколько минут сумела отличиться не единожды.  Также в ключевой момент лидерские качества продемонстрировали капитан Елизавета Дудкина и Варвара Сёмина.

Бело-голубые вновь почувствовали уверенность в своих  силах.  Поймавшие кураж динамовки на сей раз концентрацию не теряли до финала.  Тем не менее, концовка всё равно получилась очень даже напряженной. Свидетельством этому может служить полученная жёлтая карточка Олегом Кулешовым за сверх эмоциональное поведение.  Отметим, что главный тренер «Синары», несмотря на комфортное преимущество, остро реагировал на пропущенные мячи своими гандболистками. 

Однако их могло быть больше, если бы не великолепная игра в этот вечер Анны Верещак, которая и во второй половине встречи продолжила совершать фантастические спасения, приводящие трибуны в восторг и не позволившие «Астраханочке» рассчитывать на итоговый успех.  За пять секунд до конца Кулешов взял тайм-аут, чтобы подробно объяснить подопечным, как действовать при розыгрыше последней комбинации. В конечном итоге  партнёры вывели Олесю Горячеву на финальный бросок, но та переиграть вратаря не сумела. Но это не помешало «Динамо» праздновать заслуженную победу сегодня над «Астраханочкой»  - 30:26. Одновременно она стала первой для «Синары»  в нынешнем чемпионате над географическими соседями. 

Лучшим игроком встречи в составе волгоградского коллектива ожидаемо была признана  Анна Верещак. После церемонии награждения индивидуальными призами очень довольные  волгоградские гандболистки подошли к трибунам и поблагодарили фанатов за активную поддержку, сыгравшую немаловажную роль в триумфе над соперницами.

Второй матч противостояния «Астраханочки»  и «Динамо»  состоится 20 мая в гостях. Начало поединка в 13-00.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара"

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