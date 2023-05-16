В Волгограде осудят трех человек, пытавших и застреливших айтишника

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего и двух 19-летних молодых людей, которые в октябре 2022 года пытали в квартире дома на Чигиринской, а затем убили выстрелом в голову 23-летнего IT-специалиста. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК России по Волгоградской области. молодые люди обвиняются по нескольким тяжким статьям – разбой, убийство и незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.

По данным следствия, в апреле позапрошлого года одному из обвиняемых пришла в голову «гениальная» идея – зарабатывать на разбоях. В интернете он нашел оружие и боеприпасы к нему за 42 тысячи рублей, после чего предложил своим двум приятелям поучаствовать в деле. И банда приступила к поиску жертв.

Троица решила, что будет искать по объявлениям продавцов техники, договариваться о встрече под мнимым предлогом осмотра товара, после чего грабить своих жертв.

Злоумышленники позаботились и о конспирации. Они заранее приобрели зарегистрированные на третьих лиц сим-карты, создали фейковые аккаунты, а также запаслись масками и перчатками для заметания следов и сокрытия своих лиц при встрече с продавцами.

30 сентября прошлого года трое злоумышленников прибыли в одну из квартир дома 2 по улице Чигиринская города Волгоград для встречи с 23-летним молодым человеком, который работал IT-специалистом, якобы для проверки работоспособности игровой приставки.

Попав в квартиру, фигуранты избили молодого человека, после чего, угрожая оружием, стали требовать у него денежные средства. Несмотря на то, что хозяин приставки сообщил им пароли от телефона и карт, вошедшие во вкус негодяи связали его. А организатор банды выстрелил в голову несчастному.

Троица похитила телефон и банковскую карту погибшего, после чего в банкомате один из сообщников снял с карты деньги в размере 107 тысяч рублей.

При обыске в арендованной подозреваемыми квартире был обнаружен пистолет Макарова, патроны, нож, кастет и телескопическая дубинка, а также часть из похищенных денег.

Напомним, что злоумышленников удалось установить благодаря совместной работе следователей, следователей-криминалистов регионального управления СКР и оперативных сотрудников уголовного розыска МВД.

К слову, жертв негодяев могло быть больше. Но, на свое счастье, двое продавцов техники, которых троица планировала ограбить по такому же сценарию, отказались пускать незнакомых парней в квартиру. Один из них встретился с ними на улице, а второй - на работе. В настоящее время сообщники находится под стражей и вскоре им придется предстать перед судом.