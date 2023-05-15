Момент лобового ДТП с BMW в центре Волгограда попал на видео

Расследования 15.05.2023 15:08
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15.05.2023 15:08
На камеры видеонаблюдения попал момент столкновения BMW с Chevrolet Lanos на Нулевой продольной в Волгограде, сообщает V102.RU. На записи видно, как BMW врезается в иномарку, водитель которой спокойно двигается по дороге, очерченной островками безопасности.
Авария, по данным ГУ МВД России по региону, произошла из-за того, что 25-летний воитель BMW совершил наезд на островок безопасности, после чего выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения пострадали три человека: водитель и пассажиры Chevrolet.
Известно, что BMW двигалась со стороны Краснооктябрьского района. От удара в немецкой иномарке сработали подушки безопасности.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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