На Нулевой продольной три волгоградца пострадали в лобовом ДТП

В Центральном районе Волгограда полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали три человека. Как сообщает V102.RU, на Нулевой продольной столкнулись BMW и Chevrolet Lanos.





Авария произошла в 13.30. По предварительным данным полиции, водитель BMW выехал на встречную полосу.

– 25-летний водитель BMW, двигаясь со стороны Краснооктябрьского района в сторону Ворошиловского, совершил наезд на островок безопасности, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной иномаркой, – пояснили информагентству в полиции. – В результате аварии в больницу доставлены три человека: водитель и пассажиры Chevrolet.





В результате ДЬТП водитель два пассажира автомашины «Шевроле» с травмами доставлены в больницу.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»