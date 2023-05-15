Расследования

Закрыл в квартире и запретил вызывать скорую: в центре Волгограда умерла 17-летняя студентка

Расследования 15.05.2023 11:36
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15.05.2023 11:36


В Волгограде в ночь с 9 на 10 мая в одном из домов в Центральном районе скончалась 17-летняя девушка. Как сообщили 15 мая в СУ СК России по Волгоградской области, студентка умерла от передозировки наркотика. Предложивший несовершеннолетним наркотик 22-летний мужчина задержан волгоградскими оперативниками на границе с Казахстаном. 



По данным пресс-службы волгоградского следкома, ранее молодой мужчина и 17-летние девушки не были знакомы. Как рассказал V102.RU руководитель следственного отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров, 22-летний уроженец одной из азиатских республик, завербованный в столице, влился в компанию несовершеннолетних в клубе, расположенном в волгоградском речном порту. Там он и предложил девушкам попробовать наркотик. 

– Обе девушки – уроженки Волгоградской области, приехавшие в Волгоград на обучение, – пояснил Владимир Суров. – Познакомившись с девушками в ночь на 10 мая, он предложил им попробовать наркотики. Согласившись девушки отправились к молодому человеку на съемную квартиру, после чего приехали в Центральный район, где и употребили наркотик. 

Суров уточняет, что обе девушки впервые решились попробовать наркотики. Для одной из них доза оказалась смертельной. Однако не исключено, что жизнь ей все же можно было спасти. 

– Одной из девушек стало плохо, но остававшийся в квартире 22-летний мужчина запретил несовершеннолетним вызывать скорую помощь, угрожая проблемами с правоохранительными органами, – уточняет руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда. – Мужчина начал самостоятельные реанимационные действия, которые не принесли результата. Поняв, что девушка умирает, он собрал вещи и покинул квартиру. При этом он строго наказал вызвать скорую помощь только спустя какое-то время после его ухода. В результате 17-летняя девушка скончалась. 

Владимир Суров уточняет, что происходившее в страшную ночь одна из несовершеннолетних снимала на видео. Запись имеется в распоряжении сотрудников СУ СК России по Волгоградской области и является неопровержимым доказательством вины 22-летнего мужчины. 

– Узнав о гибели девушки, мужчина выбросил принадлежавшие ему вещи и скрылся из региона. Накануне он был задержан в Астраханской области на границе с Казахстаном и доставлен в Волгоград, – сообщает руководитель следственного отдела. – В его телефоне были обнаружен список мест так называемых закладок. Все тайники проверены сотрудниками, обнаруженное в них изъято. 

В отношении 22-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном сбыте и склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, повлекших по неосторожности смерть. 

Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области 

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