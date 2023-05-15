Спорт

Фестиваль в Волгограде в честь 100-летия «Динамо» собрал 500 юных спортсменов

Спорт 15.05.2023 10:37
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15.05.2023 10:37

Торжественное открытие фестиваля «Юный динамовец» состоялось в Волгограде накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие прошло в гандбольном зале при участии председателя Волгоградской областной организации Общества «Динамо» Александра Ларина, чемпиона и бронзового призера Олимпийских игр по тяжелой атлетике Алексея Петрова, а также начальника УФСИН России по Волгоградской области Александра Просвернина и начальника ПУ ФСБ России по Волгоградской области Вадима Синицына.

Участниками фестиваля, посвященного 100-летию образования Общества «Динамо», участвуют более 500 спортсменов из 7 регионов юга России: Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Чечни и Калмыкии. В церемонии открытия приняли участие спортсмены-рукопашники, представители смешанного боевого единоборства, дзюдоисты и тяжелоатлеты. 


В минувшее воскресенье завершились соревнования по рукопашному бою. Наградами в ознаменование 100-летия «Динамо» были отмечены спортивные Федерации по рукопашному бою и смешанному боевому единоборству. 

Юбилейной медалью «100-лет Общества "Динамо"» был награжден один из основателей рукопашного боя в Волгоградской области Валерий Леонидович Каськов. Почетными грамотами ВОО Общества «Динамо»  награждены тренер по рукопашному бою Артем Унанян, а также серебряные призеры первенства России по ММА, мастера спорта Эльдар Багатыров и  Магомедганиффе Гусейнов. Награды лауреатам вручил Александр Ларин.

Соревновательную эстафету рукопашники передал спортсменам, состязующимся в смешанном боевом единоборстве. 

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