



Пять человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса и грузовой «Газели» в Кировском районе Волгограда. Ранее, как передает V102.RU, сообщалось о троих пострадавших . Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне днем 36-летний водитель «Газели», который двигался со стороны Красноармейского района, напротив дома №32 по улице Песчаной выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом.

В ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир грузового фургона, а также трое пассажиров автобуса: 11-летняя девочка и две женщины 43 и 44 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения между «Газелью» и пассажирским автобусом госпитализированы трое человек, из которых двое находятся в реанимации . Трагедия произошла в тот момент, когда автобус высаживал пассажиров на остановке. Водитель грузового автомобиля буквально протаранил общественный транспорт.

В комитете здравоохранения региона уточнили, что в реанимационном отделении находятся двое мужчин. Их состояние по-прежнему тяжелое.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



