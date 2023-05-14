В Волгограде в автобус на остановке влетела «Газель», трое пострадали

В Кировском районе Волгограда столкнулись «Газель» и автобус, который высаживал пассажиров на остановке. Сообщается о троих пострадавших, в том числе 12-летнем ребенке.

— По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» ехал со стороны Красноармейского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, который остановился на остановке «Бамбуковой» для высадки пассажиров, — пояснили V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии в больницу доставлен 12-летний пассажир автобуса, а также водитель «Газели» и его пассажир.

Известно, что у подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Скриншот: видео Татьяна Айрих