После лобового ДТП между «Газелью» и пассажирским автобусом в Кировском районе Волгограда сегодня, 14 мая, госпитализированы три человека, в том числе 12-летний ребенок. Как сообщает V102.RU, двое из пострадавших находятся в реанимации.

— Мальчик, 12 лет, госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы № 7. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — 37-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию больницы № 15, состояние тяжелое.

В облздраве уточнили, что еще один пострадавший — 31-летний мужчина — по тяжести состояния доставлен в больницу № 7, где был незамедлительно взят в операционную.

— Операция закончилась. Мужчина продолжит лечение в реанимационном отделении, — пояснили в профильном комитете.

Напомним, что авария на юге Волгограда, по предварительной информации областного главка МВД, произошла в тот момент, когда автобус высаживал пассажиров на остановке. Водитель грузового автомобиля буквально протаранил общественный транспорт.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»