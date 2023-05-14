



Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 мая, обыграл «Форте» в Таганроге со счётом 2:1 в матче 2-го тура финального этапа второй лиги. Как сообщает V102.RU, подопечные Алексея Стукалова одержали трудную победу после триумфа недельной давности над «Биологом-Новокубанск» со счётом 3:0. Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 мая, обыграл «Форте» в Таганроге со счётом 2:1 в матче 2-го тура финального этапа второй лиги. Как сообщает V102.RU, подопечные Алексея Стукалова одержали трудную победу после триумфа недельной давности над «Биологом-Новокубанск» со счётом 3:0.





«Ротор» продолжил владеть территориальным преимуществом, однако реализовать имеющиеся моменты смог лишь в концовке тайма. Как и в прошлом туре с «Биологом» волгоградцы снова поразили ворота соперника дважды подряд перед самым перерывом. Сравнял счёт Артём Максименко, который замкнул выверенную передачу от Данила Пелиха, и отправил игровой снаряд в пустые ворота. Игроки «Форте» активно старались сигнализировать, что в момент финального паса был офсайд. Тем не менее арбитр встречи Николай Волошин был непреклонен и засчитал гол. «Ротор» продолжил владеть территориальным преимуществом, однако реализовать имеющиеся моменты смог лишь в концовке тайма. Как и в прошлом туре с «Биологом» волгоградцы снова поразили ворота соперника дважды подряд перед самым перерывом. Сравнял счёт Артём Максименко, который замкнул выверенную передачу от Данила Пелиха, и отправил игровой снаряд в пустые ворота. Игроки «Форте» активно старались сигнализировать, что в момент финального паса был офсайд. Тем не менее арбитр встречи Николай Волошин был непреклонен и засчитал гол.

Буквально через пару минут оборона таганрожцев позволила Артёму Максименко нанести выстрел из-за пределов штрафной, который угодил в перекладину. После попадания в каркас ворот и последовавшего за ним отскока мяча борьбу за него выиграл Ризван Умаров, сумевший точно ассистировать Илье Сафронову. Тому оставалось лишь отправить мяч в сетку с близкого расстояния. С этой задачей полузащитник успешно справился, что позволило гостям уйти на перерыв, лидируя в матче 2:1. Буквально через пару минут оборона таганрожцев позволила Артёму Максименко нанести выстрел из-за пределов штрафной, который угодил в перекладину. После попадания в каркас ворот и последовавшего за ним отскока мяча борьбу за него выиграл Ризван Умаров, сумевший точно ассистировать Илье Сафронову. Тому оставалось лишь отправить мяч в сетку с близкого расстояния. С этой задачей полузащитник успешно справился, что позволило гостям уйти на перерыв, лидируя в матче 2:1.

Следующую встречу «Ротор» проведёт на Волгоград-Арене 21 мая против «Черноморца». Началo - в 17-00 ч.

Следующую встречу «Ротор» проведёт на Волгоград-Арене 21 мая против «Черноморца». Началo - в 17-00 ч.

Иван Тюгаев



Фото ФК "Форте" VK.com



Турнирная ситуация обязывает сине-голубых выигрывать в каждой игре. Тем более, что в этом туре прямой конкурент волгоградцев, «Чайка» из Песчанокопского, опережающая нашу команду на одно очко, встречается с лидером таблицы, новороссийским «Черноморцем». В случае положительного исхода в своём матче «Ротор» мог забраться на вторую строчку после сегодняшнего игрового дня.Хотя начало встречи с таганрожцами вышло для гостей обескураживающим. Футболисты «Форте» филигранно разыграли угловой, расчертив атаку в несколько передач. Оборона волгоградской команды позволила одному из соперников исполнить точный навес с фланга на Дмитрия Лаврищева, выигрывавшего верховую борьбу у форварда «Ротора» Ризвана Умарова и отправившего мяч точно в цель. Сергей Самок оказался бессилен перед таким точным попаданием. Лаврищев, забив в ворота своего бывшего клуба, отпраздновал гол с ещё одним экс-игроком и тренером сине-голубых Павлом Могилевским, который в настоящее время возглавляет коллектив из Таганрога. К слову, перед стартом поединка Могилевский заявил, что перед его подопечными стоит задача выиграть мини-турнир с участием шести команд в финальном этапе.Но у «Ротора» тоже есть своя турнирная мотивация. Пропущенный мяч заставил их активизироваться на чужой половине поля. Гости искали возможность сравнять счёт, в том числе на стандартных положениях. Дмитрий Прищепа, благодаря зафиксированному нарушению правил на Ризване Умарове, имел возможность забить ответный гол с опасного штрафного, но мяч после его удара улетел сильно выше ворот.Во втором тайме подопечные Алексея Стукалова стали играть осторожнее, исходя из текущего результата, больше позволяя «Форте» переходить на свою половину поля. Так, футболист хозяев хлёстко пробил с правого фланга. На месте оказался Сергей Самок, спокойно ликвидировавший угрозу. Через некоторое время мяч всё-таки побывал ещё раз в сетке ворот «Ротора», однако перед этим судья увидел, что хозяева неправильно ввели игровой снаряд из аута, который и привёл к итоговому не засчитанному голу.После этого опасность в штрафной «Ротора» снизилась. Коллектив Павла Могилевского продолжал совершать попытки сравнять счёт, но оборона волгоградцев не позволяла оппонентам создавать острые моменты. В концовке поединка сине-голубые и вовсе могли увеличить своё преимущество. После разыгранной быстрой контратаки Павел Карасёв ударил с выгодной позиции, однако голкипер «Форте» сумел выручить таганрожцев от третьего гола.Тем не менее, игра завершилась волевой победой «Ротора» 2:1, которая помогла волгоградскому клубу набрать 58 очков и продолжать упорную борьбу за второе место в турнирной таблице.