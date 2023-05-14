Спорт

«В погоне за «Чайкой»: волгоградский «Ротор» одержал важную победу над «Форте»

Спорт 14.05.2023 19:22
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14.05.2023 19:22


Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 мая, обыграл «Форте» в Таганроге со счётом 2:1 в матче 2-го тура финального этапа второй лиги. Как сообщает V102.RU, подопечные Алексея Стукалова одержали трудную победу после триумфа недельной давности над «Биологом-Новокубанск» со счётом 3:0.
Турнирная ситуация обязывает сине-голубых выигрывать в каждой игре. Тем более, что в этом туре прямой конкурент волгоградцев,  «Чайка» из Песчанокопского, опережающая нашу команду на одно очко,  встречается с лидером таблицы,  новороссийским «Черноморцем». В случае положительного исхода в своём матче «Ротор» мог забраться на вторую строчку после сегодняшнего игрового дня.
Хотя начало встречи с таганрожцами вышло для гостей обескураживающим. Футболисты «Форте» филигранно разыграли угловой, расчертив атаку в несколько передач. Оборона волгоградской команды позволила одному из соперников исполнить точный навес с фланга на Дмитрия Лаврищева, выигрывавшего верховую борьбу у форварда «Ротора» Ризвана Умарова и отправившего мяч точно в цель. Сергей Самок оказался бессилен перед таким точным попаданием. Лаврищев, забив в ворота своего бывшего клуба, отпраздновал гол с ещё одним экс-игроком и тренером сине-голубых Павлом Могилевским, который в настоящее время возглавляет коллектив из Таганрога. К слову, перед стартом поединка Могилевский заявил, что перед его подопечными стоит задача выиграть мини-турнир с участием шести команд в финальном этапе.
Но у «Ротора» тоже есть своя турнирная мотивация. Пропущенный мяч заставил их активизироваться на чужой половине поля.  Гости искали возможность сравнять счёт, в том числе  на стандартных положениях. Дмитрий Прищепа, благодаря зафиксированному нарушению правил на Ризване Умарове,  имел возможность забить ответный гол с опасного штрафного, но мяч после его удара улетел сильно выше ворот.

«Ротор» продолжил владеть территориальным преимуществом, однако реализовать имеющиеся моменты смог лишь в концовке тайма. Как и в прошлом туре с «Биологом» волгоградцы снова поразили ворота соперника дважды подряд перед самым перерывом. Сравнял счёт Артём Максименко, который замкнул выверенную передачу от Данила Пелиха, и отправил игровой снаряд в пустые ворота.  Игроки «Форте» активно старались сигнализировать, что в момент финального паса был офсайд. Тем не менее арбитр встречи Николай Волошин был непреклонен и засчитал гол.
Буквально через пару минут оборона таганрожцев позволила Артёму Максименко нанести выстрел из-за пределов штрафной, который угодил в перекладину. После попадания в каркас ворот и последовавшего за ним отскока мяча борьбу за него выиграл Ризван Умаров, сумевший точно ассистировать Илье Сафронову. Тому оставалось лишь отправить мяч в сетку с близкого расстояния. С этой задачей полузащитник успешно справился, что позволило гостям уйти на перерыв, лидируя в матче 2:1.
Во втором тайме подопечные Алексея Стукалова стали играть осторожнее, исходя из текущего результата, больше позволяя «Форте» переходить на свою половину поля. Так, футболист хозяев хлёстко пробил с правого фланга. На месте оказался Сергей Самок, спокойно ликвидировавший угрозу. Через некоторое время мяч всё-таки побывал ещё раз в сетке ворот «Ротора», однако перед этим судья увидел, что хозяева неправильно ввели игровой снаряд из аута, который и привёл к итоговому не засчитанному голу.
После этого опасность в штрафной «Ротора» снизилась. Коллектив Павла Могилевского продолжал совершать попытки сравнять счёт, но оборона волгоградцев не позволяла оппонентам создавать острые моменты. В концовке поединка сине-голубые и вовсе могли увеличить своё преимущество.  После разыгранной быстрой контратаки Павел Карасёв ударил с выгодной позиции, однако голкипер «Форте» сумел выручить таганрожцев от третьего гола.
Тем не менее, игра завершилась  волевой победой «Ротора» 2:1, которая помогла волгоградскому клубу набрать 58 очков и продолжать упорную борьбу за второе место в турнирной таблице.
Следующую встречу «Ротор» проведёт на Волгоград-Арене 21 мая против «Черноморца». Началo - в 17-00 ч.  
Иван Тюгаев
Фото ФК "Форте" VK.com

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