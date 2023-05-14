От сталинского ампира до старого забора в цветах: выбираем лучшие места для фотосессий в Волгограде

В мае на улицах Волгограда как никогда ощущается легкость, свежесть и воздушность. Не дожидаясь летнего марева и сезона мошки, горожане спешат на фотосессии. Корреспонденты V102.RU публикуют топ самых удачных мест для съемки по версии волгоградских фотографов.





Издалека ветви сирени похожи на клубы сладкой ваты. Вблизи же цветы самых нежных оттенков выглядят как сотни маленьких деталей из общей мозаики. Раствориться в этом орнаменте — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет по-настоящему весеннее фото.

— Обычно я провожу фотосессии в центре Волгограда. Стараюсь начинать съемку за два часа до заката, — делится профессиональными секретами Максим Девятков. — Сейчас особо привлекательны улицы Мира, усыпанная гроздьями сирени, и Центральная набережная.





Любителям строгих форм советуют остановить свой выбор на старой доброй классике и прогуляться вдоль гостиницы «Волгоград». Здание в стиле сталинского ампира называют удачным фоном для любого кадра.

— Для съемки я чаще всего выбираю улицу Советскую, а также отель «Волгоград» и его окрестности, — рассказывает Павел Щербаков. — Эти места идеальны почти в любое время года и в любую погоду.





Новую точку на профессиональной карте волгоградские фотографы поставили после открытия амфитеатра на нижней террасе набережной. Отбрасывая длинные тени или отражаясь в лужах, массивные колонны становятся еще одной интересной декорацией.

— Удачную и нетривиальную фотографию можно сделать и на склоне Мамаева кургана, — уверен фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин. — С этих мест открывается отличный вид на высотку «Волгоград Сити» и Вторую Продольную магистраль. Строгая геометрия в сочетании с «золотом» уличных огней украсят ваш кадр.





С воздушной и по-настоящему весенней фотографией волгоградцы гарантированно вернутся и с хутора Бобры. Романтичные натуры наверняка оценят вечерний пейзаж — розовый закат, раскрашенная «акварелью» Волга и потрясающий вид на город. Впрочем, за красивой картинкой необязательно куда-то ехать. Фотограф Ольга Брага уверена, что колоритные места можно найти буквально за углом.





— На мой взгляд, в последнее время в городе стало больше красивых мест для фотографий, — убеждена волгоградка. — В кадре здорово смотрится обновленная набережная или сквер имени Пахмутовой в Ворошиловском районе. Но многое, конечно, зависит от вашей идеи и задачи. Кому-то понравится фото под цветущим абрикосом на фоне покосившегося забора на Ангарской — уникальный колорит. Ну, и, конечно, наша природа всегда прекрасна. Мы часто ездим на съемки в Волго-Ахтубинскую пойму. Необыкновенные пейзажи можно также найти на Дону, на побережье Волги в районе Ерзовки или Дубовки.





Подготовила Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»