Расследования

Житель Камышина заявил на работе о взрывчатке в рюкзаке, чтобы избежать мобилизации

Расследования 11.05.2023 20:16
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11.05.2023 20:16


К 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорен в Волгоградской области мужчина, который сообщил о ложном взрыве, чтобы избежать мобилизации, передает V102.RU. Как сообщили в Камышинском городском суде, приговор вступил в законную силу.
Установлено, что 24 сентября 2022 года, как раз в разгар мобилизации, фигурант уголовного дела решился на преступление, чтобы избежать призыва. Он сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве на предприятии, где работал. 
Мужчина напился и пришел на работу с объемным рюкзаком. Он прошел в кабинет группы управления персоналом, где находились не менее 4 человек, и сообщил, что у него «в рюкзаке находится 20 килограмм тротила, данная организация заминирована и скоро все станут трупами».
Прибывшие на место происшествия оперативные службы все проверили. Информация не подтвердилась, взрывчатых веществ и взрывных устройств на указанной территории обнаружено не было.
Камышанин признан виновным по ч.2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба).

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