В Волгограде объявлен в розыск 33-летний предприниматель Арам Мовсисян, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство двух человек, совершенные возле кафе «Аура» в Дзержинском районе 6 мая. Как стало известно V102.RU, по факту смертельного конфликта следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, в результате массовой драки с применением холодного оружия возле кафе на ул. Землячки, 72А скончался 42-летний мужчина. С ножевыми ранениями с места происшествия он был доставлен в больницу, где в скором времени умер. Также ранения получили 32-летний и 37-летний волгоградцы.

— В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции установлена личность нападавшего. Им оказался уроженец Республики Армения Арам Мовсисян, 1990 года рождения. Подозреваемый объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры региона, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.





По данным следствия, 6 мая утром между 42-летним и 32-летним мужчинами с одной стороны и Мовсисяном с другой стороны произошел конфликт. Последний в пылу страстей нанес не меньше четырех ударов в грудь и спину оппонента. Три раза Мовсисян ударил по ногами ножом 32-летнего волгоградца.

Уточняется, что жертвой Мовсисяна уже в другом месте – возле дома № 66 по улице Землячки, – стал еще один житель Волгограда. Фигурант уголовного дела и здесь спровоцировал конфликт, в ходе которого всадил нож в спину 37-летнему волгоградцу.

Отметим, что согласно информации из открытых источников, Арам Мовсисян является индивидуальным предпринимателем и осуществляет розничную торговлю. Место жительства Мовсисяна в правоохранительных органах не раскрывают, однако по не подтвержденной официально информации проживает он в Городище.

Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождения или последнем месте пребывания Мовсисяна, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-937-545-76-20, 8-988-023-23-11, либо 02. Конфиденциальность гарантируется. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-187 см, плотного телосложения, волосы черные цвета.

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области

