«Моя публикация вегетарианская»: «яблочник» Александр Ефимов ждет в облсуде объяснений от сотрудников полиции





В Волгограде сегодня, 11 мая, в областном суде состоялось первое заседание по жалобе представителя партии «Яблоко» Александра Ефимова на решение Волжского городского суда, который 29 марта 2023 года признал политика виновным в дискредитации российской армии и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Будучи несогласным с выводами судьи, Ефимов отправился в облсуд, однако заседание, сообщает V102.RU, перенесли в связи с необходимостью вызова свидетелей.





Перед началом заседания съемочной группе V102.RU удалось пообщаться с Александром Ефимовым. Представитель «Яблока» убежден, что правоохранительные органы неоправданно применяют к нему репрессии:

– У нас есть слова, которые можно произносить, и которые нельзя. Я считаю, что словосочетание «административное дело» не может применяться к тому эпизоду, который мне вменяют. Десятки волгоградцев, волжан, сотни, наверное, если не тысячи публикуют гораздо более жесткие материалы, критикующие власть и действия Российской Федерации на внешнем контуре. Моя публикация, скажем так, абсолютно вегетарианская.

Напомним, что причиной привлечения Александра Ефимова к административной ответственности стал размещенный им пост в соцсети «ВКонтакте», в котором политик приводит статистические данные о жертвах среди гражданского населения Украины, зафиксированных на территории, контролируемой ВС РФ в период с 24.02.2023 по 15.01.2023. Кстати, в верхней части страницы политика в ВК на зеленом фоне размещена надпись «Нет войне». К ней никаких вопросов до сих пор никто не имел, по крайней мере, официально.

В разговоре с корреспондентами V102.RU Александр Ефимов связал пристальное внимание к своей персоне с твердой позицией по поводу возможного переименования Волгограда в Сталинград.

– Я считал, считаю и продолжаю считать, что неким спусковым крючком послужила та петиция, которая была запущена мной против переименования Волгограда в Сталинград еще в ноябре прошлого года, – говорит он.

Какие последствия может иметь данная ситуация? После вступления постановления Волжского городского суда в законную силу аккаунт Александра Ефимова в социальной сети вероятнее всего заблокируют. На это, напомним, уполномочено управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республики Калмыкия. Пока же «яблочник» продолжает активную деятельность в Сети.

Так, в апреле политик принял участие в интервью, в котором подробно изложил собственную версию мартовских событий и еще раз подчеркнул, что, по его мнению, признаки дискредитации вооруженных сил РФ в опубликованной им статистике ООН отсутствуют. Кстати, для интервью Ефимов не приглашал представителей региональных СМИ – в качестве интервьюера выступил завсегдатай несанкционированных акций и митингов в Волгограде и Волжском 19-летний Андрей Ребров.

Следующее заседание по апелляции Александра Ефимова в Волгоградском областном суде пройдет 25 мая. Адвокат «яблочника» Роман Зайцев ходатайствовал о вызове в суд сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, составивших на политика протокол в марте текущего года.



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